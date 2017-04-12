USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

CHP'li Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'da sügürgeli hayır mitingi yaptı.

Siyaset / 12 Nisan 2017 Çarşamba 19:24
CHP'li Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde referandum çalışması yaptı.

'SÜPÜRGEYLE SÜPÜRECEĞİZ'
Elinde süpürgeyle konuşan Balbay, 'Bu süpürge iki işe yarayacak; birincisi hayırlarla silip süpüreceğiz, hayırları yükselteceğiz. İkincisi ise bu vatanın değerini bilmeyen, bu vatanın kendisine verdiklerinin kıymetini bilmeyenlere de bu süpürgeyle bildireceğiz' dedi.



'OY VERMEK İÇİN BİR KARDEŞİM FRANSA'DAN GELDİ'
Kendisini dinleyenler arasında her kesimden insan olduğunu belirten Balbay, 'Bir kardeşimiz Fransa'dan geldiğini söyledi. Onu da kutluyorum. Demek ki sandıklara sahip çıkacağız. Sizler değiştirilecek bu 18 maddenin neler olduğunu, neler getireceğini çok iyi biliyorsunuz. Onun için 'evet' oyu verip bir kişiyi mutlu edeceğimize 'hayır' oyu verip 80 milyon kişiyi mutlu edeceğiz' diye konuştu.


AfyonkarahisarFransaMilletvekiliMustafa BalbayReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı