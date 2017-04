Büyük müjde! Artık Türkiye'nin de olacak

Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından doğrudan yatırım getirebilmek için önemli teşvik sistemlerini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olarak nitelendirdiği "proje bazlı teşvik sisteminin" altyapı çalışmalarının da tamamlandığını anlattı.



TÜRKİYE'NİN DE 'DEV'LERİ OLACAK!



'Süper teşvik' olarak da adlandırılan sistem kapsamında başvuruları kabul etmeye başladıklarını bildiren Zeybekci, "Sonuçlandırmaya başladık. Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız. Bunun amacı yurt dışından teknoloji, sermaye ve üretim transferi. Bu proje bazlı teşvik sistemi, Türkiye'nin kendi devlerini yaratma projesidir. Onun için de çok esnek, her şeyi konuşabildiğimiz, her şeyi pazarlık konusu edebildiğimiz bir teşvik sistemi." değerlendirmelerinde bulundu.



PROJE BAZLI TEŞVİK UYGULAMASI NEDİR?



Projeli yatırımlara süper teşvikler öngören düzenlemelerin de yer aldığı torba yasa 8 Eylül'de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir yatırımın proje bazlı desteklerden yararlanabilmesine ilişkin kararı Ekonomi Bakanlığı verecek



Kanun özetle şu düzenlemeleri içeriyor:



Kurumlar vergisi oranı yüzde 100’e kadar indirimli uygulanabilecek, yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımlardan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere, kurumlar vergisi istisnası tanınabilecek.

Hazine arazisine yapılan yatırımlar için 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek, bu yatırımda öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla talep edilmesi halinde bu arazi bedelsiz olarak yatırımcıya devredilebilecek.

Prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın, 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi karşılanacak.

İşletme döneminde 10 yıla kadar, yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine karşılanacak.

Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği sağlanacak.

Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere brüt asgari ücretin 20 katına kadar ücret desteği verilecek.

Yatırım tutarının yüzde 49’unu geçmemek ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla devlet bu yatırıma ortak olabilecek.

Proje bazlı yatırım konusu ürüne süresi ve miktarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek alım garantisi verilebilecek.

Yatırıma diğer kanunlarla getirilen, izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilecek.

Projenin gerekli kıldığı durumlarda bu yatırım için her türlü altyapı yatırımı yapılabilecek.

Devredilen yatırımlarda, devralan kurum da ayın koşulları yerine getirmek şartıyla, istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanabilecek.

Yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmasıyla belirlenen yatırıma katkı tutarı, teşvik belgeli tüm yatırımlar için yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıldı. Mevzuata yeni giren proje bazlı yatırımlar da bu yatırıma katkı oranından yararlanabilecek.

Kanunun, 30’uncu maddesi ile teşvikli yatırımlara inşaat işleriyle ilgili uygulanan Katma Değer Vergisi indiriminde, ‘stratejik yatırım’ şartı kaldırıldı. Böylece yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilmeyen KDV, stratejik olarak kabul edilmeyen yatırımlar için de iade konusu olabilecek. Bu hükümden yararlanmak için geçerli olan 500 milyon liralık asgari yatırım şartı da 50 milyon liraya indirildi. Kaynak : İHA