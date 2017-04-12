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BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı

BMGK'daki Suriye oturumunda söz alan Rus temsilci, İngiliz temsilciye 'ben konuşurken bana bak, başka tarafa bakma' dedi.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 23:32
BM'de İngiltere ve Rusya fena kapıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye oturumunda Rusya Daimi Temsilcisi Safronkov'un, İngiltere Daimi Temsilcisi Rycroft'a 'ben konuşurken bana bak, başka tarafa bakma' şeklindeki sözleri damga vurdu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Vekili Vladimir Safronkov da Konseydeki konuşmasında İngiltere Temsilcisi Matthew Rycroft'un sözlerine yanıt verdi.

'RUSYA'YI AŞAĞILAMANIZI KABUL EDEMEM, BUNA İZİN VEREMEM'

İngiltere ve diğer Batılı ülkeleri Suriye'de rejimi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Safronkov, Rycroft'a hitaben 'Rusya'ya yönelik aşağılamalarınızı kabul edemem ve buna izin veremem.' ifadesini kullandı.

'BEN KONUŞURKEN BANA BAK'

İngiltere'yi diplomatik çözüm çalışmalarının altını oymakla da suçlayan Safronkov, konuşmasını dinlemediğini iddia ettiği Rycroft'a hitaben 'Ben konuşurken bana bak. Başka tarafa bakma. Niye başka tarafa bakıyorsun?' dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft ise Esed rejiminin kimyasal saldırı ile Rusya'yı küçük düşürdüğünü ve güvenirliğine zarar verdiğini belirtmiş ve 'Rusya, ölüm saçan barbar bir suçlunun tarafını seçti.' diye konuşmuştu.

Safronkov, Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada da söz konusu eylemi 'provokasyon' olarak nitelendirdi. Bunun sadece askeri operasyon isteyen tarafların işine yaradığını savunan Safronkov, saldırıya ilişkin kapsamlı inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

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