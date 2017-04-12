Bornova'da EVET mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kendisini dinleyen vatandaşlara 'Seni denize dökmekle, hanlikle suçlayan bu kafalara en güzel cevabı verecek misiniz?' diye sordu. Başbakan Binali Yıldırım, 'Değerli kardeşlerim, bakın PKK, Kandil, Pensilvanya'daki teröristbaşı adeta zehir kusuyor. Kılıçdaroğlu diyor ki 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Bu ne demek? Bu Pensilvanya'nın ağzıdır. Sen 15 Temmuz'da belediye başkanının evinde otururken İzmir sokaktaydı. İzmir bayrağını eline aldı, meydana indi ve bu alçaklara dersini verdi. FETÖ alçaklarına o gece en güzel cevabı siz verdiniz' ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:



Tek adam yalanınızı İzmir yer mi? Rejimin adı cumhuriyettir. Tek adamlığa gelince sayın Kılıçdaroğlu, yedi seçimi kaybeden ben değilim. Aynaya bak!