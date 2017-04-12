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Askeri bölgeye giren 43 kişi gözaltına alındı

Kilis'te Suriye sınırından askeri yasak bölgeye girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 23'ü çocuk 43 kişi gözaltına alındı Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında, bir canlı bomba yeleği ve 8 el bombası ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:54
Askeri bölgeye giren 43 kişi gözaltına alındı

Kilis'te birinci derece askeri yasak bölgeye giren yabancı uyruklu 43 kişi yakalandı.

Merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri belirlenen bir grubu fark etti.

Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 23'ü çocuk 43 şüpheliyi gözaltına aldı. Kimlik kontrolünde yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, bir canlı bomba yeleği ile 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kaynak : AA

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