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ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız!

BM Güvenlik Konseyi'de konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 'gözümüz Esed'in üzerinde, bu savaşı bitirmeye hazırız' dedi.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 22:14
ABD'den çok sert mesaj: Bitirmeye hazırız!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de dünyanın en korkunç silahlarından biriyle 'terör saçtığını' ifade ederek, 'Kimyasal silah kullanılmasının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz... Rejimin eylemlerini dikkatli bir şekilde iziyoruz.' dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Suriye toplantısında yaptığı konuşmada, Esed'in kanlı eylemlerinin bütün dünyayı sarstığını ve Esed'in barış için ortak olamayacağını belirtti.

'GÖZÜMÜZ ESED'İN ÜZERİNDE'

Nikki Haley, Rusya, İran ve Hizbullah'ı da Esed'in barbarca eylemlerine destek vermeye devam etmekle eleştirdi.

Esed'in kimyasal silah kullanarak BMGK kararlarını ihlal ettiğini kaydeden Haley, 'ABD, harekete geçmek zorunda kaldı. Kimyasal silah kullanılmasının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz...Rejimin eylemlerini dikkatli bir şekilde izliyoruz.' şeklinde konuştu.

Esed ne zaman varil bombaları atsa ve kendi halkını açlığa mahkum etse, Rusya'nın kendini uluslararası toplumdan izole ederek Esed'i desteklediğine dikkati çeken Haley, Rusya'ya, Esed üzerindeki nüfuzunu kullanarak kimyasal silah kullanılan bütün bölgelerde soruşturma yapılabilmesi için rejimin erişim izni vermesini sağlama çağrısı yaptı.

Rusya'nın siyasi süreci destekliyorsa sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı geldiğini vurgulayan Haley, sahada gerçek bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Haley, İran'ı ise 'Suriye'de yangına körükle gitmekle' suçladı.

'BU SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIRIZ'

Suriye'de bundan sonra neler olacağının tarafların ne yapacağına bağlı olduğunu ve ABD'nin taraflar üzerinde nüfuzunu kullanarak kendi sorumluluğunu yerine getireceğini anlatan Haley, şöyle devam etti:

'ABD siyasi sürecin işe yarayacağına inanıyor ve Cenevre sürecine bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ağırlığımızı ve kaynaklarımızı diplomasi için kullanacağız ve bu savaşı bitirmeye hazırız ama bizim kararlılığımız yeterli değil. ABD Esed üzerinde nüfuzunu kullanacak ve DEAŞ'ı yenecek ortaklar arıyor.'

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