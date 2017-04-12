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9 günlük polis kazada şehit oldu!

Denizli’de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Ramazan Akçadağ tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:02
9 günlük polis kazada şehit oldu!

Kaza, 31 Mart'ta saat 06.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ait hafif ticari araçla Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisleri taşıyan minibüs çarpışmıştı. Kazada polisleri taşıyan minibüs devrilmiş 7'si polis 9 kişi yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki Ramazan Akçadağ, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Akçadağ'ın 19 Mart'ta Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olduğu ve 22 Mart'ta göreve başladığı öğrenildi. Şehidin göreve başladıktan 9 gün sonra geçirdiği kaza geçirdiği, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün ilk görev yeri olduğu belirtildi.

Öte yandan, polis memuru Ramazan Akçadağ için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde saat 11.00'de tören düzenlenecek. Şehit polisin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale'nin Delice ilçesine gönderilecek.

Şehit polis için tören düzenlendi! Kaynak : İHA

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