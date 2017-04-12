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500 kişi silah bıraktı! PKK'ya büyük darbe

Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutan Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'dan 500 Ezidi'nin Peşmerge güçlerine katıldığını belirtti. Şeşo, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Ezidiler örgütü terk edecektir" dedi.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 20:13
500 kişi silah bıraktı! PKK'ya büyük darbe

Şeşo yaptığı açıklamada, "Sincar'da yaklaşık 500 Ezidi, PKK saflarını bırakıp, Peşmerge güçlerine katılmak için başvuru yaptı. Peşmerge'ye katılacak Ezidilere Musul Barajı'nda bulunaaskeri üste eğitim verilecek. İlk aşama, örgüte katılan Ezidilerin hepsinin silah bırakıp eve dönmelerini sağlamak. Eğer, PKK saflarında Ezidi militanı kalmazsa, örgütün Sincar'dan çıkarılması kolaylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT BİZİ KANDIRDI"

Şeşo, Peşmerge güçlerine teslim olan Ezidilerin pişman olduklarını ve örgüt tarafından kandırıldıklarını dile getirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çağrılarına rağmen, PKK'nın Sincar'da kalmaya ısrar ettiğini belirten Şeşo, "PKK'ya katılan Ezidilerin yüzde 80'i silah bıraktı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Ezidiler örgütü terk edecektir. Biz de bunun için hazırlık yaptık" diye konuştu.

MusulIrak


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