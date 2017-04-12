23 Nisan'da 23 öğrenciye helikopter gezisi

Bağcılar Belediyesi'nin her yıl 23 Nisan'da düzenlediği helikopter gezi programı etkinliğinin bu yılki konusu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen 23 öğrenci Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte gökyüzünden FETÖ'cü hainlerin silahlı saldırıda bulunduğu yerleri izleyecek.



Bağcılar'da eğitim gören 85 bin ilkokul öğrencisi 2017 Başkan'la Süper Gezi 15 Temmuz ve Demokrasi Nöbetleri adlı çizgi roman formatındaki kitabı okudu. Geziye katılacak olan öğrencilerin belirlenmesi için Cumhuriyet İlkokulu'nda noter huzurunda çekiliş yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Okul Müdürü Serkan Ekmen'in de katıldığı çekiliş sırasında minikler arasında büyük bir heyecan yaşandı. Çekilişle 23 şanslı öğrencinin ismi belirlendi.



“Saldırıların yaşandığı yerleri gökyüzünden görecekler”



Öğrenciler, Başkan Çağırıcı ile birlikte 23 Nisan'da FETÖ'cü hainlerin silahlı saldırıda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü binası gibi yerleri gökyüzünden görme imkanı bulacak.



Kitapta neler anlatılıyor?



Helikopter gezisi programının noter huzurundaki çekilişi 2017 Başkan'la Süper Gezi 15 Temmuz ve Demokrasi Nöbetleri adlı çizgi roman formatındaki kitabı okuyan 85 bin ilkokul öğrencisi arasında yapıldı. Kitapta, öğretmenlerinin verdiği ödevi hazırlayan minikler, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Öğrenciler, hain darbe girişimi sırasında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve aileleri ile birlikte hainlere karşı verdikleri mücadelelerini dile getiriyorlar. Kaynak : İHA