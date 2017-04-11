Zaman Gazetesi yöneticilerine istenen ceza belli oldu

İddianamede, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin, 'anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin, 'darbeye teşebbüs' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 4 Mart 2016'da kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına yönelik FETÖ/PDY üyeliği suçundan yürütülen soruşturmanın bir kısmını tamamladı.



Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy tutuklu 'şüpheli', Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz ise tutuksuz 'şüpheli' olarak yer aldı.



İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan İhsan Duran Dağı ise 'firari' olarak belirtildi.



İddianamede, şüpheliler hakkında 'anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.



Bu arada aralarında Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu bazı yazar ve yöneticiler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- Soruşturmanın geçmişi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Zaman gazetesini de bünyesinde bulunduran Feza Gazetecilik'e 4 Mart 2016'da kayyum atanmasına karar vermişti.



Hakimlik kararını 'şirketin FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması' gerekçesiyle almıştı.



Kararda, FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen'in 1970'li yıllardan itibaren dini motifleri de kullanmak suretiyle bir oluşum içerisinde bulunduğu, başlangıçta faaliyetlerini eğitim öğretim üzerine yoğunlaştırarak sempatizan bir grup oluşturduğu ve yetiştirilen kadroların devlet kademelerine yerleştirilmeye başlandığı vurgulanmıştı.



Devlet içerisinde yer alan görevlilerin, devlet hiyerarşik sisteminden farklı şekilde emir ve talimat alma yöntemiyle yönlendirildikleri ve devlet içerisinde bu şekilde sızdırılmış kamu görevlileri vasıtasıyla devlet içerisindeki yapılandırmanın kolaylaştırılmaya çalıştırıldığı anlatılan kararda, örgütün şirket ve holdingler kurmak suretiyle ticari faaliyetlerde bulunulduğu, dini duygular da istismar edilerek yardım ve himmet adı altında toplanan bağışların ticari şirketlerde değerlendirildiği ve örgütün devlet kademelerine sızmış kamu görevlileri vasıtasıyla kendi amaçlarını uygulayarak devlet yapılanması dışında başka bir (paralel bir yapılanmaya) gittiğinin anlaşıldığı belirtilmişti.



Bu şekilde oluşturulan PDY'nin zaman zaman devlet kurumlarının yapı ve görevleri dışında kendi örgüt yapısı içerisinde organize olarak bazı legal görünümlü operasyonlar düzenledikleri ifade edilen kararda, bu operasyonların öncesinde veya sonrasında ya da sırasında medyanın gücünden de faydalanarak, gündem oluşturarak, psikolojik ve siyasi baskılar sağlanmaya çalışıldığı kaydedilmişti. Örgüt yapılanmasının amacına ulaşmak için gazete, televizyon, dergi, radyo başta olmak üzere için her türlü aracı kullandığı belirtilen kararda, legal görünümlü operasyonlara zemin hazırlamak amacıyla örgütün bizzat basın yayın organlarına sahip olduklarının görüldüğü ifade edilmişti.



Savcılık kayyum atanmasının ardından gazetenin eski yöneticileri ve yazarları hakkında soruşturma başlamıştı. Savcılık 31 Temmuz 2016'da kayyum atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 şüpheli hakkında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı almıştı.



Zaman gazetesi, 27 Temmuz 2016'da yayınlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılmıştı.



Kaynak : AA