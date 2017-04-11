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Yurt dışında kullanılan oylar Esenboğa'da

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında gurbetçilerin kullandığı oyların Türkiye'ye getirilmesine başlandı. MünihLion hattını kapsayan ve 190 diplomatik torbanın bulunduğu 11 konteyner, THY uçağı ile Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 19:35
Yurt dışında kullanılan oylar Esenboğa'da

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbaların Türkiye'ye getirilmesine başlandı.

Planlama dahilinde Fransa'nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattını oluşturan oylar toplandı. 190 diplomatik torbadaki oylar, 11 konteyner içinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Uçağın DHMİ Kongre Merkezinin bulunduğu alana gelmesinin ardından oy pusulalarının bulunduğu konteynerler, tırlara yüklendi. Oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek. Kaynak : AA

AnayasaAvusturyaTürkiyeEsenboğa Havalimanıİsviçre


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