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Yardımlar eğitim için toplandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3 tır dolusu eğitim malzemesi, Suriye Azez’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Suriye’deki insanların yüzü gülene kadar desteklerin devam edeceğini söyledi.

Eğitim / 11 Nisan 2017 Salı 14:44
Yardımlar eğitim için toplandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde eğitim malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Suriye Azez'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Doğanbey Otoparkı'ndan gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'dan, kardeş ülke Suriye'ye desteğin devam ettiğini ve ülkede 6 yıldır devam eden zulüm bitene kadar da yardımların devam edeceğini söyledi.



Bursa'nın ve Türkiye'nin, Suriye'nin yanında olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Altepe, “Bursa olarak hayırseverlerimizin de desteğiyle, hangi konuda ne gerekiyorsa, yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu defa eğitimle ilgili malzemelerden oluşan, ilk etapta 3 tırı gönderiyoruz” dedi.

Başkan Altepe, savaştan dolayı eğitim düzeninin olmadığı Suriye'de yeni baştan oluşum sağlandığını ifade ederek, “Suriye'deki Azez şehrine eğitim malzemeleri gönderiliyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kampanya yapılarak okullardan toplanan malzemeleri gönderiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de katkı sağladık. Toplanan yardımların yerine ulaşması için gerekli çalışmaları yaptık. Bu yardımlar Suriye'deki çocukların yüzünü güldürecek ve eğitimlerine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Başkan Altepe, savaşın bir önce bitmesi ve Suriye'nin de huzurlu bir ülke olması temennisinde bulundu.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tüm Türkiye'de çalışmalar yapıldığını söyleyerek, “Bursa olarak biz de okullarımızı organize ettik, tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kampanyaya katıldılar. Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz, yardımların Azez bölgesine ulaştırılmasında bize yardımcı oldular” dedi.

Kanpanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere de teşekkür eden Sarıkaya, yardım tırlarında, okul sıraları, tahta, tablet, bilgisayar, kırtasiye ve boyaya kadar pek çok malzemenin yer aldığını sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

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