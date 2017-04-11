USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Uyanır uyanmaz şehre indiler

Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, aç kalınca soluğu Sarıalan’daki yerleşim biriminde aldı. Çöpleri karıştıran anne ayı ve 3 yavrusu kendilerini kaydedenlere adeta poz verdi.

Yaşam / 11 Nisan 2017 Salı 12:14
Uyanır uyanmaz şehre indiler

Baharın ilk günleriyle birlikte Uludağ'daki ayılar da kış uykusundan uyanmaya başladı.

Mağaralardan çıkan sevimli ayı ve 3 yavrusu, karların kısmen eridiği Sarıalan'daki yerleşim bölgesine kadar geldi. Buradaki çöpleri karıştırıp yiyecek arayan ayı ve 3 yavrusu poz vermeyi ihmal etmedi.

4 ayı karınlarını doyurduktan sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü.

Ayıların aç kalıp yerleşim birimine gelmesi ve çöpleri karıştırması yaban hayatında hayvanların yiyecek bulmakta yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.





Kaynak : İHA

Yavru Ayılar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı