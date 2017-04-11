Ukraynalı turistler en çok Türkiye'yi tercih ediyor

Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) Ukrayna ile ilgili raporuna göre, Ukrayna'dan çıkan turist sayısı yıllık yaklaşık 1,5 milyon olurken, bunun yaklaşık yüzde 75'i Türkiye'ye geliyor.



TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl rekor büyüme kaydeden Ukrayna'dan gelen turist sayısında bu yıl da büyüme bekleniyor.



Ukrayna'da en fazla tercih edilen yurt dışı destinasyonu Türkiye olurken, Ukrayna'dan çıkan yıllık yaklaşık 1,5 milyon turistin yaklaşık yüzde 75'i Türkiye'ye geliyor.



TÜROB, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (UITT) sonrasında pazarla ilgili beklenti ve öngörüleri içeren bir sonuç raporu hazırladı.



Rapora göre, geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında maksimum seviyeye ulaşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Söz konusu pazarda bu yıl da artış bekleniyor.



Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı istikrarlı artışla geçen yıl 1 milyonu geçmişti. 2016 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye yüzde 48 artışla 1 milyon 45 bin, Antalya'ya yüzde 82 artışla 527 bin ve İstanbul'a yüzde 7 artışla 270 bin turist gelmişti.



Ukraynalılar Antalya ve İstanbul'a gidiyor



Rapora göre, Ukraynalı turistlerin Türkiye'de kalışlarında kolaylıklar sağlandı. Geçen yıl Ukrayna vatandaşlarına son 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü geçmemek kaydıyla 60 gün olarak uygulanan vize muafiyeti 90 güne çıkarıldı.



İki ülke vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla seyahatine imkan veren anlaşmaya imza atıldı ancak çipli kimlik kartlarının sayısının henüz düşük olması ve bürokratik işlemler nedeniyle uygulamanın 2017 yılı için turizm sektörüne önemli bir katkısı beklenmiyor.



Ukraynalı turistler, Türkiye'de ağırlıklı olarak Antalya ve İstanbul'u tercih ediyor. Ulaşım çeşitliliği dikkate alındığında, Ukrayna'dan Türkiye'ye bireysel seyahat eden turist sayısı her geçen gün artıyor. İşletmeler tarafından pazarlama faaliyetlerinde bu durumun dikkate alınmasının yararlı olması bekleniyor.



Ukraynalı turistler ve turizmciler, artan Ukraynalı turist sayısı dikkate alınarak Türkiye'de özellikle Antalya ve İstanbul'daki otellerin televizyon kanalları arasında Ukrayna'dan televizyon kanallarına da yer verilmesini talep ediyor.



Ukraynalı turistler, Türkiye dışında en fazla İsrail, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Mısır, Tayland, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Özellikle düşük fiyatlar ve coğrafi yakınlık dolayısıyla Bulgaristan'ın, bu yıl Ukrayna'dan alacağı turist sayısını önemli miktarda artırması bekleniyor.



Son dakikada rezervasyon yapıyorlar



TÜROB raporuna göre, Ukraynalı turistlerin ortalama tatil süresi 10 gün civarında bulunuyor. Rezervasyon dönemleri genel olarak tatil başlangıcının 1-2 ay öncesinde gerçekleşiyor. Ukraynalı turistlerin, Türkiye'de otellerin yüksek oranda indirim fırsatlarını bekledikleri, bu nedenle rezervasyonlarını son dakikaya kadar beklettikleri gözleniyor.



Türkiye'nin son derece uygun fiyat, iklim, turistik tesis altyapısı, vizesiz giriş, uçuş süresinin kısa olması ve her şey dahil sistemi pazardaki önemli avantajları arasında yer alıyor.



Pazarın en önemli aktörlerinden Türk Hava Yolları, Ukrayna'da uçtuğu nokta sayısını 30 Mart 2017'de başlayan Harkiv uçuşuyla 6'ya çıkardı. THY'nin Ukrayna'ya uçtuğu hatlar arasında Kiev, Herson, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Harkiv bulunuyor.



Atlasglobal Ukrayna'da Lviv, Harkiv ve Kiev'e, Onur Havayolları Odessa'ya, Pegasus ise Kiev, Harkiv, Lviv ve Zaporijya'ya düzenli seferler gerçekleştiriyor.



Bu arada, geçen yıl yaklaşık 150 bin Türk vatandaşı Ukrayna'yı ziyaret etti.



Kaynak : AA