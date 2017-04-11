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Uğur Dündar canlı yayında anket açıkladı!

16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin elindeki verileri açıklayan Uğur Dündar, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

Siyaset / 11 Nisan 2017 Salı 10:10
Uğur Dündar canlı yayında anket açıkladı!
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Türkiye 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'evet' cephesi, çok güçlü bir 'evet' oranı bekliyor.

Halk TV'de canlı yayınında izleyiciyle buluşan sözde 'duayen' gazeteci Uğur Dündar, yayın sırasında AKAM Başkanı'nın gönderdiği mesajı okudu.Dündar, bu referandumda kesinlikle açık ara farkla 'hayır' çıkacağını, bunun tarihi bir sonuca dönüşebileceğini söyledi.

Dündar'ın okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı: 'Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür'

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