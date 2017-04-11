Trafik sigortasında tavan belli oldu!

Uzun süredir beklenen trafik sigortasına tavan fiyatlar kesinleşti. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde baz olarak kabul edilen İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 444 lira oldu.



KÖTÜ SÜRÜCÜYE 2 BİN 137 LİRA



İstanbul'da iyi sürücülerin sigorta tavanı (otomobilde) 470 liraya indi. Türkiye genelinde trafik sigortasında en pahalı il olan İstanbul'da 3 yıl arka arkaya kaza yapan veya hasar yapan sürücülerin primi ise 2 bin 137 lira olacak.



Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1'inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7'nci basamağa doğru gidiyor. 7'nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor.



Trafik sigortası yeni tavanlarına göre sisteme yeni girenler İstanbul'da 855 lira ödeyecek. Bir yıl sonra kaza yapanlar (üçüncü basamak) yüzde 50, ikinci yıl kaza yapanlar (ikinci basamak) yüzde 100 ve üç yıl arka arkaya kaza yapanlar yüzde 150 zamlı sigorta primi ile karşılaşacak. Aksine sisteme girdikten sonra 1 yıl kaza yapmadan geçiren sürücü için ilk yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 30 ve üçüncü yıl kaza yapmayan sürücüye de yüzde 45 indirim yapılacak. Böylece iyi sürücüler için çok ucuz olan sigorta kaza yapıp hasar çıkaranlar için pahalı hale gelecek. Uygulama 12 Nisan'da (yarın) başlıyor.



İSTANBUL YÜZDE 6 DAHA PAHALI



İl bazında da fiyatlar farklılaştı. Baz iller İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri oldu. Kocaeli, Ankara ve Bursa bu illerden yüzde 3, İstanbul ise yüzde 6 daha pahalı il oldu.



ÇOK KAZA YAPANIN SİGORTASI 2.137 LİRA









