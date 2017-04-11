Sadece Türkiye'de yasak olan yönetmelik değişiyor

Otomotiv sektörünün en büyük sıkıntılarından olan ve dünyada yalnızca Türkiye'de kiralanamayan ticari araçlar için yeni bir taslak hazırlanıyor. `Özmalı` olması kaydıyla kişi/kuruma 10 kat kadar ticari araç kiralama izni üzerinde çalışılıyor.Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, ticari araç kiralaması önündeki engelin ortadan kaldırılması konusunda önemli bir müjde verdi. Ticari araç kiralamaya Karayolları Yönetmeliği'nin engel olduğunu aktaran Oktay, yeni bir taslak çalışması ile engelin ortadan kalkacağını belirtti.



ENGEL ORTADAN KALKACAK



Dünyada ticari araç kiralayamayan tek ülke olduğumuzu belirten TOKKDER Başkanı Türkay Oktay, “Ticari aracın kiralanamadığı başka bir ülke yok. Bu karayollarındaki taşıma yönetmeliği nedeni ile yapamıyoruz bunu. Kanun bize ticari araç kiralayamazsınız demiyor. Ama bu düzenleme ile getirilen belge düzeninde öz malı olma şartı var. İnsanlar ticari araç kullanacaksa öz malı olmak zorunda belge alabilmeleri için. İki hafta önce yeni bir taslak elimize geçti. Karayollarının yeni bir taşıma yönetmeliği üzerinde çalıştığını biliyor ve biz de görüşlerimizi sunuyorduk, geri bildirim yapıyorduk. Bu yönetmelikte inşallah ticari araçların kiralanması ile ilgili bu engel ortadan kalkacak gibi görünüyor” dedi.



OTOMOTİVCİLER TEKLİFTE HEMFİKİR



Ticari aracın kiralanmasının daha fazla araç anlamına geldiğini ve tüm otomotivcilerin kendilerine destek verdiğini aktaran Türkay Oktay, sözlerine şöyle devam etti:



“Bu kadar çok ticari araç üretiyorsunuz ama kiralayamıyorsunuz. OSD, ODD ve OYDER ile işbirliği yaptık. Onlar da buradan bir fayda sağlayacakları için aynı görüşteler. Taslak metin düzeltmeler ile yürürlüğe konursa güzel şeyler olacak. Bu ciddi bir büyüme getirir bize. Yüzde 25-30 olur. Hemen olmaz ama bizim binek araç kiraladığımız birçok müşterimizin ticari araç ihtiyacı da var. Biz satın alın diyorduk. Kiralamaya başlarsak hemen bir talep olur.”



KOBİ'YE DE SERMAYE OLUR



Ticari araç kiralamak isteyen KOBİ'nin mevcut yasalarla araç almak zorunda kaldığını ve sermayeyi buraya yatırdığını söyleyen TOKKDER Başkanı, yeni düzenleme ile dolaylı olarak esnafa da destek olacağını aktardı. Türkay Oktay, “Bugün biliyorsunuz kredi garanti fonu çıkarıldı. KOBİ'ler ticari araç kiralayabilirlerse oraya ayırdıkları kaynakları kendi içlerine ayırabilirler. Bakanımızdan ve müsteşarımızdan randevu da talep ettik. Yönetmelik için henüz bir tarih yok” şeklinde konuştu.



6 YILA KADAR 600 BİN ARAÇ



Kurumsal firmaların tahminlere göre şu andaki araç parkının 2 milyon seviyesinde olduğunu vurgulayan Oktay, “Biz filo sektörü olarak bunun 330 binini karşılıyoruz. Filo sektörü 2016'da geçtiğimiz yıl yüzde 19 büyüdü. Geçtiğimiz yıl sektörün toplamda ödediği vergi tutarı 4 milyar 950 milyon lira oldu. Bu büyüme hızıyla biz 6 yıl gibi bir sürede yüzde 25'lere gideriz. 600-700 bin adetlere ulaşmamız önümüzdeki yıllarda mümkün” dedi.