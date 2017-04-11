USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Referandum yaklaşırken fark artıyor

16 Nisan referandumu yaklaşırken 'evet' oyları yüzde 60'lara yaklaştı.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 15:12
Referandum yaklaşırken fark artıyor

İVEM Araştırma kendi kaynaklarıyla “16 Nisan Türkiye Referandum Araştırması” yaptı.

30 Mart-07 Nisan tarihleri arasında 26 İl, 78 ilçe ve 156 köyde çok aşamalı tabakalı ve rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak, eğitim, yaş ve cinsiyet kotası ile 26 ilde 18 yaş üstü 7.550 kişi ile Yüz Yüze görüşülerek yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

'EVET' YÜZDE 58'DE

Buna göre seçmen '16 Nisan 2017 Yapılacak Referandum'da tercihinizi hangi yönde kullanacaksınız?' sorusuna yüzde 58,2'yle 'EVET' yanıtını verdi. 'HAYIR' diyenlerin oranı ise yüzde 41,8'de kaldı.



İVEM Araştırma aynı seçmene 'Önümüzdeki hafta Pazar günü Genel Seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye de sordu.

İşte sonuçlar;

Anayasa ReferandumuTürkiyeReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı