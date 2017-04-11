Putin: ABD'nin Şam'a saldırı hazırlığında olduğunu duydum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin Suriye'de yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu söyledi.



Başkent Moskova'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı ağırlayan Putin yaptığı konuşmada ABD'nin Şam'ın güneyini dair bir haber aldıklarını belirtti.



Putin, Suriye'deki kimyasal saldırının soruşturulması için ise 'BM'ye başvuracağız. ABD'nin Suriye'yi vurması Irak işgalini hatırlatıyor' dedi.