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Oyuncak bebekten esrar çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda Azebaycan’a gönderilmek üzere hazırlanan kargo paketinde bulunan bir oyuncak bebeğin içine zulalanan 84 gram esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 11 Nisan 2017 Salı 13:31
Oyuncak bebekten esrar çıktı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir kargo firmasından Azerbaycan’a uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 24 Mart tarihinde kargo firmasına yapılan operasyonda uyuşturucu bulunan kargo paketine el konuldu. Açılan kargo paketinin içerisinde bulunan bir oyuncak bebeğin içine zulalanan 11 şeffaf poşet içerisinde 84 gram esrar ele geçirildiği anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Bebekten çıkan esrarlar kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin kargo paketini açtıkları görülüyor. Kargo paketinde bulunan bebeği inceleyen polis ekipleri, şeffaf poşete sarılı olan esrarları buluyor. Polis ekipleri uyuşturuculara el koyarken, kargo paketini firmaya getiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.U. isimli şüpheliyi belirleyerek harekete geçti. 28 Mart tarihinde Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonda O.U. isimli şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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