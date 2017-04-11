Nevin Gökçek'ten 'uyuşturucu' uyarısı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bugün, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da uyuşturu madde kullanan gencin dereye uçtuğu haberi masaya yatırıldı.



Uyuşturucu konusunda yıllardır mücadele veren Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, programa telefonla bağlandı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'Maalesef bu uyuşturucu 6 yaşın çok altında 3 yaş' diyen Gökçek, 'Ben belki 100 bin evi gezdim. Gittiğim evlerde en büyük problemin uyuşturucu olduğunu gördüm. Onun için annelerin, babaların, komşuların, herkesin çok dikkatli olması lazım' uyarısında bulundu.



En çok çileyi annelerin çektiğine dikkat çeken Nevin Gökçek, 'Anneler yalnız kalmış durumda, çaba sarf ediyorlar ama başarılı olamıyorlar' dedi.



'BİR GÜNDE 101 MAHALLEDE 10 ÇOCUK UYUŞTURUCUYA ALIŞIYOR'



Gökçek, 'Bir günde 101 mahallede 10 çocuk uyuşturuya alışıyorsa, o bir çocuğu kurtarmak için 1 buçuk 2 yıl vakit sarf ediliyor. Yani alışmak çok kolay ama kurtulmak çok zor. Uyuşturucaya arkadaşları alıştırıyor dediniz, hayır babalar bunu alıştırıyor, eşler bunu alıştırıyor. Çok gittiğim evlerde evlenen genç kızların üçüncü gününde uyuşturucuyla tanıştıklarını öğrendim. Adam uyuşturucu kullanıyor eşini de buna alıştırıyor ve artık onu satıcı, hırsız durumunda kullanıyor' ifadelerini kullandı.



'DIŞARIDA İKRAM EDİLEN YİYECEKLERE DİKKAT EDİN'



Nevin Gökçek anne babaları şöyle uyardı.



'Anne - baba çocuğuna alacağı yiyeceklere çok dikkat etmeli. elma şekerinde, pamuk şekerinde, meybuzlarda, meyve sularında, ikram edilen gazozlarda ve çocuklar aynı kişiden 3-4 defa alıyorsa zaten iş işten geçmiş oluyor. Onun için dışarıda ikram edilen şeyleri almamalarını öneriyorum.



Bir çocuk sevgisiz kalıyorsa yalnız kalıyorsa, ilgisiz kalıyorsa, çaresiz kalıyorsa birilerinin tuzağına düşüyor. Sevgisizlik kadar kötü hiç bir şey yok.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel