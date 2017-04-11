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Muharrem İnce'den yine skandal sözler

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın 'Muhtarlıklar kapatılacak' sorusu karşısında adeta dökülen CHP milletvekili Muharrem İnce, Halk Tv'de katıldığı programda 'evet' diyen asgari ücretliyle alay etti.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 00:18
Muharrem İnce'den yine skandal sözler
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CHP'nin kanalında Halk Tv'de ekrana gelen 'Halk Arenası' programına canlı yayın konuğu olan CHP'li vekil İnce yine skandal sözlere imza attı.

ASGARİ ÜCRETLİYLE ALAY ETTİ

'Evet' diyecek asgari ücretliyi ti'ye alan İnce ' Fazladan 50 vekil demek, fazladan 400 trilyon para. Tam 400 trilyonu milletvekillerine vereceğiz. Be fakir fukara kardeşim asgari ücretle çalışıyorsun geçiyorsun meydanlara 'evet 'evet' diye bağırıyorsun. Neye 'evet' diyorsun. Neye evet dediğini biliyor musun? Dört parmak var ya, o Rabia değil 400 trilyon.' dedi.

YEDİRMEM KARDEŞİM

İnce'nin 'Ben milletvekiliyim kamyon şoförünün oğluyum ben bu fakir milletin 400 trilyonunu milletvekillerine yediremem kardeşim. Hayır diyeceğiz.' şeklindeki sözleri 2011 yılında emekli vekil maaşına zam düzenlemesiyle ilgili tutanaklara geçen sözlerini hatırlattı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARINA ZAMMI SAVUNMUŞTU

İnce, 2011 yılında milletvekili maaşlarına zam yapılmasını savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

' Bu çalışma koşulları ILO standartlarına uygun değil. ... Biz bir kamyon şoförü olsaydık, otobüs şoförü olsaydık bir günde sekiz saat araç kullanırdık... Yani on sekiz saat, bundan sağlıklı bir sonuç almak mümkün değil. .. Şimdi, bakın, yarın ya da öbür gün gazetelerde şöyle fotoğraflar göreceğiz: Uyuklayan milletvekilleri.. .Bundan daha doğal ne olabilir? Günde 7-8 bin kişinin girdiği Meclis lokantasında tüketilen et miktarını, 8 bine değil de 550'ye bölecekler, sonra da 'Ayda 320 kilo et yedi!' deyip bizi bir ayıyla yarıştıracaklar! (Alkışlar) Bunda bizim de payımız var, şöyle: Emekli olamayan arkadaşlarımız var. Ben emekli olanlardan birisiyim. TBMM, toplumun sorunlarını çözmek üzere bir araya gelmiş. Kendi sorununu çözemeyen bir topluluk, bu milletin sorunlarını nasıl çözecek? (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kimden korkuyoruz? Yani iki tane gazeteci yazacak diye mi korkacağız? Burası holding patronlarının topluluğu değil, halk Meclisi. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Varlıklı insanlar da var, kıt kanaat geçinenler de...'


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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