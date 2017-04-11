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Merkel ile Trump telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump ile Suriye'deki kimyasal saldırı ve Kuzey Kore'nin nükleer programının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 11:52
Merkel ile Trump telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye'deki kimyasal saldırıyı ve Kuzey Kore'nin nükleer programını ele aldığını ifade etti.

Açıklamaya göre, Merkel görüşmede, Suriye'deki kimyasal saldırıdan sonra ABD'nin tepkisini makul bulunduğunu ancak siyasi sürecin BM çatısı altında yürütülmesi için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin yönetilmesinde Rusya ile iş birliğinin önemli olduğuna işaret edilerek hedefin Esedsiz barışçıl ve istikrarlı bir Suriye olduğu vurgulandı.

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