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Mehmet Hakan Atilla ile Rıza Sarraf davaları birleşti!

ABD’de geçtiğimiz ay tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki iddianame, Rıza Sarraf için hazırlanan iddianameyle birleştirildi.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 09:23
Mehmet Hakan Atilla ile Rıza Sarraf davaları birleşti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davası, Rıza Sarraf davasıyla birleştirildi.

New York güney bölgesi federal başsavcı vekili tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, aralarında Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla'nın da olduğu 5 kişinin ismi geçiyor.

İddianamede, sanıklar ABD'ye karşı dolandırıcılık, İran'a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamakla suçlanıyor.



Rıza Sarraf'ın savunmasına ünlü avukatlardan oluşan kadroyla devam etmesi beklenirken, Atilla'nın daha önce ABD'de bulunan tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesi davasını kazanan bir hukuk firmasıyla anlaştığı belirtildi.

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