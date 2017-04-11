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Mardin'de karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi

Mardin-Derik karayolunda teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 18:42
Mardin'de karayoluna döşenen patlayıcı imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Derik karayolunun Derik girişinde bulunan Zeytinpınar Mahallesi yakınlarında PKK’lıların yola tuzakladığı 300 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi. Emniyet ve jandarma ekipleri, ihbar yapılan bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldıktan sonra yolu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra sevk edilen bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü patlatarak imha etti. İmha sonrası Mardin-Derik karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaynak : İHA

Bomba İmha UzmanlarıJandarmaGüvenlik Önlemi


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