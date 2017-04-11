Kılıçdaroğlu'dan referandum açıklaması

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı Bursa oldu.



Muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Lideri, gündemi değerlendirdi.



'DİŞLERİ SÖKÜLMÜŞ ASLAN GİBİ KALACAK'



Kılıçdaroğlu, 'İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor. Dişleri sökülmüş aslan gibi kalacak, yetkileri alınacak. Nasıl güçleniyor? Toplumu kandırmaya çalışıyorlar.



BİR ALLAH'IN KULU DESİN Kİ...



Bir Allah'ın kulu desin ki, bu anayasa ile Türkiye'nin şu sorunu çözülecek. Mazotun, gübrenin fiyatı mı düşüyor? Neyi çözüyor?



Bu değişiklik devlette liyakat sisteminin çökmesi demektir.' şeklinde konuştu.