Kerkük'te bayraklar indirildi

KYB kaynakları, Kerkük'te asılan bayrakların indirildiğini bildiriyor. Kerkük İl Meclisi kararıyla bazı hükümet binalarındaki IKYB bayrağının kaldırıldığı belirtiliyor.



NRT haber sitesinde yer alan fotoğrafta bir kamu binasında sadece Irak bayrağı bulunuyor.



Türkiye, bayrakların asılması üzerine Mesut Barzani yönetimine çok sert tepki göstermiş ve söz konusu adımın durdurulmasını istemişti.



