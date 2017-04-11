USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kerkük'te bayraklar indirildi

Irak'ın Kerkük kentinde hükümet binalarına asılan bayrakların indirildiği bildiriliyor. Yerel televizyonların ekrana getirdiği görüntülerde yalnızca Irak bayrağı var.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 15:56
Kerkük'te bayraklar indirildi

KYB kaynakları, Kerkük'te asılan bayrakların indirildiğini bildiriyor. Kerkük İl Meclisi kararıyla bazı hükümet binalarındaki IKYB bayrağının kaldırıldığı belirtiliyor.

NRT haber sitesinde yer alan fotoğrafta bir kamu binasında sadece Irak bayrağı bulunuyor.

Türkiye, bayrakların asılması üzerine Mesut Barzani yönetimine çok sert tepki göstermiş ve söz konusu adımın durdurulmasını istemişti.

Kerkük


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı