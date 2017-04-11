USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kayseri'de Öğrenci Servisi İle Tır Çarpıştı

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 öğrenci yaralandı.

3. Sayfa / 11 Nisan 2017 Salı 09:04
Kayseri'de Öğrenci Servisi İle Tır Çarpıştı
Foto Galeri için tıklayın

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde servis midibüsünün tırla çarpışması sonucu 2 öğrenci öldü, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Sarıçiçek yönetimindeki 38 SP 235 plakalı midibüs, Karakaya Mahallesi yakınlarında Abdurrahman B'nin kullandığı 38 YN 654 plakalı tırla çarpıştı.

Midibüsteki öğrencilerden Rıfat Öztürk (18), kaza yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan midibüs sürücüsü Mustafa Sarıçiçek ile öğrenciler Hayriye Kara, Sinan Palandöken, Bekir Ceyhan, Mustafa Palabıçak, Ali Beğendik, Yaşar Güçlüer, Osman Mantıcı, Elif Altay ve İbrahim Pilavcı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak : AA

Öğrenci ServisiKarakaya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı