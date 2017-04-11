Kayseri'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi yakınlarında lise öğrencilerinini taşıyan servis minibüsü, yoğun sis nedeniyle hareket halindeki TIR'a çarptı. Kazada 2 öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.



Karaya mahallesindeki öğrencileri ilçedeki çeşitli okullara getiren taşımalı ögrenci servisinin karıştığı kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi.



Yaralılar Bünyan ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.





