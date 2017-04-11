'Karımı getirin' dedi evi yaktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşinin gelmemesine sinirlenerek evini ateşe verdiği belirtilen kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi Hoca Veli Sokak'taki bir binanın en üst katında yaşayan İ.G. evinin önünde 'Karımı getirin, getirmezseniz evimi yakarım.' diye bağırdı. Eşinin gelmemesi üzerine, evi ateşe veren İ.G, daha sonra buradan ayrıldı.



Alevlerin yükseldiğini gören komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, İ.G'yi gözaltına aldı. Kaynak : AA