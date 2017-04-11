Kanal İstanbul'da güzergah netleşiyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi hakkında “tatlı su kaynaklarına zarar verecek” iddialarına yanıt verdi. Arslan, Kanal İstanbul'un altından sarnıç yöntemiyle batı tarafta kalan tatlı suyun İstanbul istikametine akışını da sağlayacak çalışmalar da yürüttüklerini belirterek, “Aynen Marmaray gibi tatlı su kanalın altından geçirilecek” açıklaması yaptı.



TATLI SU KANALDAN GEÇECEK



Kanal İstanbul'un altından sarnıç yöntemiyle batı tarafta kalan tatlı suyun İstanbul istikametine akışını da sağlayacak çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Bakan Arslan, “Çünkü zaman zaman söyleniyor ‘tatlı su kaynaklarına zarar verecekler, engelleyecekler' hayır onları da çalışıyoruz. Aynen Marmaray gibi tatlı su kanalın altından geçirilecek. Ya da Melen Çayı'ndan DSİ su getirdi ya boğazın altından geçirdi. Onun gibi kanalın altından geçireceğiz suyu” açıklaması yaptı.



EKOLOJİK DENGE KORUNUYOR



Kanal İstanbul Projesi ile daha fazla ağaçlandırma yapacaklarını kaydeden Arslan, “Yapacağımız düzenlemelerle rekreasyonlarla da insanların nefes alabileceği alanlar kazandırmış olacağız' dedi.







TRAFİK AKSAMAYACAK



Arslan, Kanal İstanbul'dan önce köprü inşaatlarını tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, “Çünkü önce köprüler yapılmak zorunda ki oradaki trafik akışı aksamasın' dedi.



MARMARA DENİZİ'NE LİMAN



Adalarla birlikte Marmara denizinde kruvaziyer liman yapmayı da öngördüklerini söyleyen Arslan, ancak Karadeniz tarafında liman ya da ada yapılması konusunda henüz karar alınmadığını ifade etti.





10 KAT BÜYÜMEYİ KONUŞURDUK



Bakan Arslan, referandumda “evet” çıkacağına yönelik kanaatinin tam olduğunu ifade ederken, “1999-2002 arası çok başlılıktan kaynaklı bu ülkenin yaşadığı sıkıntıların bizzat tanığı olan sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle evet çıkmasının yeterli olacağını düşünüyorum. Yeni sistemle daha hızlı karar alabileceğiz.



Özellikle bürokratik oligarşiden kaynaklı bir yavaşlama var. Buna karşı da bir tez var ‘Güzel de zaten 14 yıldır istediğinizi yapıyorsunuz, ülke 3 kat büyüdü, devam edin.' Biz de diyoruz ki istediğimiz hızda iş yapabilseydik bugün 10 kat büyümeyi konuşuyor olurduk” diye konuştu.



TREN BAĞLANTISI OLACAK



Kanal İstanbul için yapılması planlanan 5 köprünün 2'sinden tren geçeceğini söyleyen Arslan, “Kanaldan önce ikisini birleştirme alternatifi de çalışılıyor. Eğer kanaldan önce iki demiryolu bağlanmış olursa bir ama kanaldan sonra bağlanacak olursa iki olacak. Kınalı'da birleşebilir. İki alternatifi de çalışıyoruz. Halkalı'da birleşirse tek geçiş, Kınalı'da birleşirse çift geçiş olacak” diye konuştu.



VARLIK FONU'NA BAŞVURMADIK



Arslan, şu ana kadar mega projeler için Varlık Fonu'na herhangi bir başvurularının bulunmadığını belirterek, “Büyük projelerimizde varlık fonunun bize ciddi katkısı olacak. Kanal İstanbul'da mevcut finansman modelinde çok uygun bir şey ortaya çıkmaz ve buna ilave bir şey katmak gerekir dersek o zaman varlık fonu alternatifi de değerlendiririz” açıklamasını yaptı.



ÇOK DAHA FAZLA İŞ YAPILACAK



Çalışmadığı için görevden alınmak istenen kişilerin yargı yoluyla tekrar görevlerine gönderildiğini söyleyen Arslan, “Mahkeme diyor ki ‘hata yapmamış eksikliği yok'. İyi de adam çalışmamış ki hata yapsın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yürütmeye yönelik işlemler tek merkezden yapılacağı için çok daha hızlı iş yapacağız” dedi.