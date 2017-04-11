İsveç'te yabancı aileler çocuklarını yüksek eğitime zorluyor

Stockholm Üniversitesi Öğrenci Bölüm Başkanı Per Antonsson, yabancı asıllı ailelerin çocuklarının eğitimin kendileri için prestij ve gurur meselesi yaptıklarını bu nedenle de çocuklarına eğitimde baskı uyguladıklarını söyledi.



Yabancı asıllı gençlerin ailelerin baskısı nedeniyle yalan söylediklerini iddia eden Antonsson, “Gençler bazı derslerde başarısız olmalarına rağmen çok başarılı olduklarını bir üst sınıfa geçtiklerini söylüyorlar” dedi.



Bir başka öğretim üyesi Jacop Torstenson ise, “Bazı gençlerin doktor olamayacağını hemşire olabileceğini söylediğimizde bize kızıyor, ayırımcılık yaptığımızı söylüyorlar. Oysaki biz onların eğitimdeki başarılarına göre konuşuyoruz' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA