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İran'dan ABD'ye tehdit

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ABD'nin bir daha Suriye'ye saldırırsa bedelini ödeyeceklerini söyledi.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 22:14
İran'dan ABD'ye tehdit

Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye tehditler savuşturdu.

'ABD BİR DAHA SALDIRIRSA BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER'

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, 'Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır.' dedi.

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