İran'dan ABD'ye tehdit

Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye tehditler savuşturdu.



'ABD BİR DAHA SALDIRIRSA BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER'



İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, ABD'nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını dile getiren Dehkan, 'Amerikalılar Suriye'ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır.' dedi.