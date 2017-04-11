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Hubble Uranüs'teki 'auroraları' görüntüledi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Uranüs'te görüntülenen iki ışık kümesinin fotoğraflarını paylaştı.

Teknoloji / 11 Nisan 2017 Salı 14:30
Hubble Uranüs'teki 'auroraları' görüntüledi

NASA'nın internet sitesinde, Uranüs'ün insansız uzay aracı Voyager 2 ve Hubble teleskopları tarafından çekilen halkasının ve 'aurora' adı verilen parlak ışıkların fotoğrafları yer aldı.

'Auroralar', ilk kez Voyager 2'nin 1980'li yıllarda Dünya'ya gönderdiği gezegen görüntülerinde de yer almıştı.

Güneş rüzgarları, gezegen iyonosferi ve uydu volkanik faaliyetlerinden gelen elektron gibi yüklü tanecik akımlarının güçlü manyetik alanlara girdiklerinde atmosferin üst tabakalarına çıkıyorlar. Burada oksijen ya da nitrojen gibi gaz parçacıklarıyla etkileşime giren akımlar, 'aurora' olarak adlandırılan olağanüstü parlak ışık patlamalarını oluşturuyor.

Jüpiter ve Satürn gezegenlerinde bulunan 'auroralar' bilim adamları tarafından iyi incelenmiş olsa da Uranüs'teki auroralar hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Hubble, 2011'de Uranüs'teki 'auroraları' görüntüleyen ilk Dünya merkezli teleskop olmuştu.

Güneş Sistemi'nde, Güneş'ten uzaklığına göre 7. gezegen olan Uranüs'ün kütlesi Dünya'nın 4 katı büyüklüğünde. Gezegenin iç katmanları ağırlıklı olarak buz ve kayaçtan oluşuyor.

Kaynak : AA

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