USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Gökçek son referandum anketini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent’te 16 Nisan referandumuna ilişkin yapılan son anket sonuçlarını açıkladı. Gökçek, 10 bin 600 kişinin katıldığı son anketinde “evet” oylarının yüzde 58,64’e yükseldiğini belirtti.

Siyaset / 11 Nisan 2017 Salı 13:28
Gökçek son referandum anketini açıkladı

Türkiye'deki yerel ve genel seçimler başta olmak üzere referandumlara ilişkin düzenlediği anketlerle sonuçlara en yakın tahminleri yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 16 Nisan referandum sonucuna ilişkin de yaptırdığı son anketi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gökçek, anket sonuçlarına ilişkin, “Ankara'da dün yaptığımız 10 bin 600 kişilik anket sonuçları: ‘Evet' 58.64, ‘hayır' 41.36 not edin bir kenara. İnşallah seçimden sonra görüşürüz” paylaşımını yaptı.

Gökçek, Mart ayında da referandum için üç ayrı anket yaptırmış ve sonuçlarını açıklamıştı. Başkan Gökçek, 1, 9 ve 27 Mart tarihlerinde yapılan anket sonuçlarında “evet” oylarını sırasıyla “yüzde 55,4, ikincisinde yüzde 56,2, üçüncüsünde ise 58,3” olarak açıklamıştı.







Kaynak : İHA

İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? CHP tabanı karıştı CHP tabanı karıştı Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama

Melih GökçekAnket SonuçlarıBelediye BaşkanıAnayasa Referandumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı