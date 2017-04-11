Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde açılan girişimcilik kursuna katılan ev hanımı Hanife Ören, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe desteği ile hem iş kadını oldu hem de 4 kişiye istihdam sağladı.



Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın lokumuyla ünlü olduğunu hatırlattı. KOSGEB'in 2016 yılında açtığı girişimcilik kursuna katıldığını ifade eden Ören, mesleği öğrendikten sonra iş yeri açmaya karar verdiğini söyledi.



İş yerini kiralayıp, hazırladıkları proje ile hibe desteği başvurusunda bulunduklarını anlatan Ören, 'Şekerleme üretimi üzerine yaptığımız başvuru kabul edildi. Devletimizin desteğiyle makinelerimizi aldık. İşçilerimizin sigortaları karşılanıyor, maaşları veriliyor. İki pişirme bir de kesim makinemiz var. İşimizi geliştirmeye başladık. İnşallah daha da ilerleriz. Satışlarımız bu aralar çok güzel. Henüz yeni bir işletmeyiz, tanıtıma öncelik vermeyi planlıyoruz.' diye konuştu.



'Kadınlar için bunlar büyük fırsat'



Ören, ürettikleri lokumları, başta İstanbul, Ankara ve Tekirdağ olmak üzere birçok ile gönderdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



'Devletimizden Allah razı olsun, 50 bin lira hibe desteği ile kendi iş yerimizi açtık. Kadın girişimcilere kendi işini kurmaları konusunda çok güzel destekler veriliyor. İsteyen herkes bir iş yapabilir. Bizi gören bayanlar örnek aldıklarında, kendi işini kuranların sayısı artar. Devletimizin desteğiyle iş yeri açarlar ve işsizlik sıkıntısı gider. Birkaç işçi çalıştırırlar ve daha fazla eve ekmek girer. Özellikle köylerde yaşayan kadınlar için bunlar büyük fırsat. Kendilerini ileriye taşımak için bir adım bu. Biz şimdi adımımızı attık, merdivenleri çıkmaya başladık. İnşallah daha da ilerlemeyi düşünüyoruz.'



Şimdilik Çobanlar'da satış şubesi açtıklarını, gelecek dönemde başta Emirdağ olmak üzere diğer ilçelere de şube açmayı planladıklarını aktaran Ören, 'Eskişehir ve Ankara gibi illerde de şube açabiliriz. Afyon lokumumuz inşallah önümüzdeki aylarda Avrupa'ya da gidecek.' dedi.



Ören, lokum yapımında nişasta, şeker ve su kullandıklarını belirterek, 'Kaymağını özel alıyoruz. Manda kaymağını tüketicilerimizin damak tadına göre yapmaya çalışıyoruz. Özel olarak ürettiğimiz ürünler arasında kaymak dolması, tel kadayıflısı var. Kaymak dolmasının özelliği hakiki manda kaymağından olması. Taze kaymak lokuma ayrı bir lezzet veriyor.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA