USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Eski eşini başından yaralayan koca intihar etti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eski eşini başından silahla yaralayan koca intihar etti.

3. Sayfa / 10 Nisan 2017 Pazartesi 22:40
Eski eşini başından yaralayan koca intihar etti!

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılan Necati Oylum, meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan eski eşi N.E'nin çalıştığı Bağcılar Mahallesindeki semt pazarına geldi.

Üzerinde taşıdığı silahla eski eşini başından yaralayan Oylum, daha sonra kendi başına ateş etti.

Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : AA

OylumGazi Yaşargil


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı