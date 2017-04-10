Eski eşini başından yaralayan koca intihar etti!

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılan Necati Oylum, meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan eski eşi N.E'nin çalıştığı Bağcılar Mahallesindeki semt pazarına geldi.



Üzerinde taşıdığı silahla eski eşini başından yaralayan Oylum, daha sonra kendi başına ateş etti.



Oylum, olay yerinde hayatını kaybederken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaynak : AA