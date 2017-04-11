'Dünyanın en büyük projelerini hayata geçiriyoruz'

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Vesayet odakları, darbe heveslileri yeni sistemde işlerini kaybedecekler. Onun için zıvanadan çıkıyorlar.



Türkiye her geçen gün büyüyor, güçleniyor ama bunu kalıcı hale getirmemiz gerekiyor.



Adnan Menderes, Türkiye'yi aldı nereden nereye götürdü ama yaptığı bu hizmetler cezasız kalmadı, ihtilalle al aşağı ettiler. Yetmedi idam ettiler, onun arkasında da CHP vardı.



Türkiye zayıf yönetimlerle hep kaybetmiş, güçlü yönetimlerle hep kazanmıştır. Ülkemizin istikrarına, huzuruna sahip çıkacağız.



Milletle birlikte kararlı bir şekilde hedeflerimize adım adım gideceğiz.



"Türkiye dünyanın en büyük projelerini hayata geçiriyor"



Dünyada kriz var yaprak kımıldamıyor ama Türkiye dünyanın en büyük projelerini hayata geçiriyor. Biz laf üstüne laf koyanlardan değiliz, işimiz hizmet gücümüz millet.



Buca'ya bin 500 yataklı, İzmir'in en büyük hastanesini yapıyoruz.



Türkiye'de her şey değişiyor ama Kılıçdaroğlu değişmiyor. Kılıçdaroğlu bugünlerde kahvehaneye gidiyor, 'Evet derseniz kahvehaneler kapanacak' diyor. Muhtarlara gidiyor, 'muhtarlıklar kapanacak diyor.' Darbe anayasasını değiştiriyoruz, sana yakışan Evet demektir.



Sayın Bahçeli önce milletim ve ülkem sonra partim dedi. Meclis'te görüştük şimdi sizin onayınıza getirdik.



Darbe gecesi İzmirli sokaklardaydı, biz sokaktaydık, Cumhurbaşkanı sokaktaydı, Sen neredeydin Kılıçdaroğlu."

