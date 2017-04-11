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Doğu'da kar Ege'de deniz keyfi

Türkiye’nin doğusunda kar çilesi yaşanırken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise vatandaşlar ve yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Yaşam / 11 Nisan 2017 Salı 16:02
Doğu'da kar Ege'de deniz keyfi
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Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye kadar ulaşırken, Bodrum'a gelen yerli-yabancı turistler ise denizin, havuzun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Bodrum'daki otellerde havuza giren turistler sıcak havayı ve yazın keyfini çıkarmaya başladı.

Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez ve Gümbet sahilleri vatandaşlarla dolup taşarken tatil için Bodrum'a gelen turistler ise havuza girerek serinledi.



DOĞU'DA KIŞ EGE'DE YAZ

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis için Meteoroloji kar uyarısında bulunurken, Bodrum için ise sıcak havanın artacağı öğrenildi. Muş ve Ardahan'da hava sıcaklıkları eksilere kadar düşerken, Bodrum'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaştı. Muş'ta kar yağışından dolayı yollar kapandı. Türkiye'nin Ege sahillerinde yaz yaşanırken, Doğu bölgelerine kışın yeniden gelmesi Türkiye'de 4 mevsimin aynı anda yaşandığını gözler önüne serdi.

Muğla'da hemşirelik okuyan Zübeyde Bozkurt, ailesinin Hakkari'de kışı yaşadığını ifade ederek, “Bodrum'da hava çok güzel yaz geldi. Ama ben Hakkariliyim ailemle konuştum o taraflarda kış yaşanıyormuş. Bizim o taraflarda halen sobalar yanıyor, kış devam ediyor” dedi.



Kaynak : İHA

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