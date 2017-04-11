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Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır Bağlar'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınında patlama oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 11 Nisan 2017 Salı 10:49
Diyarbakır'da patlama
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı.


İlk bilgilere göre, 4 kişinin yaralandığı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet binası kullanılamaz hale geldi.


Diyarbakır'daki patlama kamerada



PANZER TAMİRİ YAPARKEN PATLAMA

Patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Bağlar'daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi.


Diyarbakır'da büyük patlama
HER YERDEN DUYULDU

DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, CNN Türk canlı yayınında patlamayla ilgili şunları söyledi:

'Saat 10.45 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Diyarbakır merkez ilçelerinin hemen hemen hepsinde duyuldu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.' 

'DIŞARIDAN MÜDAHALE YOK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'daki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu patlamaya ilişkin olarak ' Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var' diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan, il emniyet müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde 11 Nisan 2017 salı günü saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır" denildi.


 
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