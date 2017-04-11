Dianne Reeves, 18 Nisan'da konser verecek

Kariyerinin 40. yılını kutlayan ABD'li sanatçı, 18 Nisan'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.



Gençlik yıllarında Şikago'da trompetçi Clark Terry tarafından keşfedilen Reeves, solo kariyerine 1987'de yayımladığı kendi ismini taşıyan albümüyle başladı.



George Clooney'in yönettiği 'Good Night and Good Luck' filminde canlandırdığı caz şarkıcısı rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, filmde seslendirdiği şarkıyla 'En İyi Caz Vokali' dalında Grammy kazandı.



Son albümü 'Beautiful Lie' ile de Grammy ödülüne layık görülen sanatçı, 40 yıllık kariyerine 18 albüm sığdırdı.



Kaynak : AA