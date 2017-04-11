Darbe karşıtı askerler cuntacılarla çatışmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi almaya gelen cuntacılar ile darbe karşıtı askerler arasında yaşanan çatışma görüntüleri de yer aldı.



Görüntülere göre, cuntacılar eski binbaşı Cevdet Serbest, Ali Kahya ve Zeyit Karagöz ile eski yüzbaşı Gökhan Akdağ saat 23.00-23.30 sıralarında '010138' plakalı askeri araçla Merkez Orduevi General/Amiral lojmanlarına geldi.



Nizamiye girişinde duran araca silahıyla yaklaşan Uzman Çavuş Erdal Anbarcı, 'niye geldiklerini' sordu. Anbarcı'nın kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine cuntacılar, 'Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi bize vereceksin, onun işini bitireceğiz.' ifadesini kullandı.



Cevdet Serbest'in, Anbarcı'nın elinde bulunan silahın namlusunu tutarak almaya çalışması üzerine çatışma çıktı. Bu sırada aracın önünde bekleyen er Müslüm Uzun, Anbarcı'yı kurtarmak amacıyla havaya ateş etti.



Anbarcı'nın yaralandığı çatışma sonrasında cuntacılar, geldikleri aracı bırakarak kaçtı. Şüphelilerin taksiyle olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.



Olayda ağır yaralanan Erdal Anbarcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaynak : AA