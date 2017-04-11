Darbe çağrışımlı reklam ve afişler iddianamede

Kapatılan Zaman Gazetesi yazar ve yöneticisi 30 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün son dönemlerde askeri darbe çağrışımı yapan bir yayın politikasına yöneldiği belirtilerek, “Kardeşlik Zamanı” adlı reklam afişi, ağlayan bebek reklamı ve Sızıntı dergisinin Mayıs 2016 sayılı kapağı örnek verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Zaman Gazetesi eski yazar yöneticilerine yönelik aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ medyasının amaçları ve amaçları doğrultusunda yaptıkları eylemlere yer verildi.
İddianamede medya ile ilgisi olmayan, bu saha hakkında yeterli bilgisi bulunmayan ve dolayısıyla “üst akıl” tarafından daha kolay yönlendirilebilecek ehliyetsiz şahıslara FETÖ/PDY medya organlarının yönetimlerinde görev verildiği ve bu sayede yönetim kurulu üyeleri ve hatta yöneticilerin “kukla” durumunda kaldıkları belirtildi.
Sızıntı dergisi ile başlayan ve Zaman gazetesi ile birlikte hızla büyüyen FETÖ- PDY medyasının, örgütün gayri meşru faaliyet, beklenti ve hedeflerinin, meşrulaştırılarak geniş kitlelere ulaştırılması noktasında son derece önemli bir misyona sahip olduğu, bu safhada medyanın örgütün adeta “silahı” olarak kullanıldığı, Zaman gazetesinin aynı zamanda FETÖ-PDY'nin ve lideri Gülen'in müdafii olduğu anlatıldı.
GÜLEN'E ELEŞTİRİLERE İLK YANIT FETÖ MEDYASINDAN
FETÖ-PDY'ye ya da Gülen'e yönelik soru ve eleştirilere cevap ya da karşılığı ilk veren yayın organının ‘Zaman' olduğu, 2012 yılı sonlarına doğru özel dershanelerin kapatılmasına dair düşüncelerin gündeme gelmesiyle birlikte bu kurumlardan yüksek gelir elde eden FETÖ-PDY medyasının Gülen'in talimatları doğrultusunda devlet adamlarına basın yayın özgürlüğünün sınırlarını aşacak şekilde hakaret ve saldırılar yönelttiği ifade edildi.