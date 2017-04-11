Darbe çağrışımlı reklam ve afişler iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Zaman Gazetesi eski yazar yöneticilerine yönelik aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ medyasının amaçları ve amaçları doğrultusunda yaptıkları eylemlere yer verildi.



İddianamede medya ile ilgisi olmayan, bu saha hakkında yeterli bilgisi bulunmayan ve dolayısıyla “üst akıl” tarafından daha kolay yönlendirilebilecek ehliyetsiz şahıslara FETÖ/PDY medya organlarının yönetimlerinde görev verildiği ve bu sayede yönetim kurulu üyeleri ve hatta yöneticilerin “kukla” durumunda kaldıkları belirtildi.



Sızıntı dergisi ile başlayan ve Zaman gazetesi ile birlikte hızla büyüyen FETÖ- PDY medyasının, örgütün gayri meşru faaliyet, beklenti ve hedeflerinin, meşrulaştırılarak geniş kitlelere ulaştırılması noktasında son derece önemli bir misyona sahip olduğu, bu safhada medyanın örgütün adeta “silahı” olarak kullanıldığı, Zaman gazetesinin aynı zamanda FETÖ-PDY'nin ve lideri Gülen'in müdafii olduğu anlatıldı.





GÜLEN'E ELEŞTİRİLERE İLK YANIT FETÖ MEDYASINDAN



FETÖ-PDY'ye ya da Gülen'e yönelik soru ve eleştirilere cevap ya da karşılığı ilk veren yayın organının ‘Zaman' olduğu, 2012 yılı sonlarına doğru özel dershanelerin kapatılmasına dair düşüncelerin gündeme gelmesiyle birlikte bu kurumlardan yüksek gelir elde eden FETÖ-PDY medyasının Gülen'in talimatları doğrultusunda devlet adamlarına basın yayın özgürlüğünün sınırlarını aşacak şekilde hakaret ve saldırılar yönelttiği ifade edildi.







SÖZDE OPERASYON VE SORUŞTURMALAR ZAMAN DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLDÜ



FETÖ-PDY'nin komplo ve kumpaslarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmayı hedeflediği, örgüt medyasının da bu amaçlar doğrultusunda asli bir işlev gördüğü, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'nin örgüt menfaatleri aleyhine aldığı kararlar karşısında rövanşist bir tavır sergilediği belirtilerek, örgütün komplo, kumpas ve kurgu ürünü “MİT tırları Operasyonu”, sözde “Selam Tevhid-Kudüs Ordusu” ve “17-25 Aralık Soruşturmaları” ile Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine ve Anayasal düzene karşı darbe gerçekleştirmeyi planladığı, bu planların Zaman gazetesi ve yazar kadrosunun desteğiyle yürütüldüğü anlatıldı. FETÖ-PDY'nin komplo ve kumpaslarlaDevleti'ni ortadan kaldırmayı hedeflediği, örgüt medyasının da bu amaçlar doğrultusunda asli bir işlev gördüğü, FETÖ'nünHükumeti'nin örgüt menfaatleri aleyhine aldığı kararlar karşısında rövanşist bir tavır sergilediği belirtilerek, örgütün komplo, kumpas ve kurgu ürünü “MİT tırları Operasyonu”, sözde “Selam Tevhid-Kudüs Ordusu” ve “17-25 Aralık Soruşturmaları” ileHükumetine ve Anayasal düzene karşı darbe gerçekleştirmeyi planladığı, bu planların Zaman gazetesi ve yazar kadrosunun desteğiyle yürütüldüğü anlatıldı.