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Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar Suriye’den gelecek yolcu girişlerine kapatıldı.

Güncel / 11 Nisan 2017 Salı 13:03
Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı

Aralarında tüccar, dernek yöneticileri ile aile birleşimi kapsamında girişleri uygun görülenler dahil olmak üzere yolcu girişleri ikinci bir emre kadar kapatılırken, Suriye tarafından gelecek acil hasta ve yaralıların Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.

Bu arada, Türkiye'de bulunup ülkesine gitmek isteyenlerle, yardım ve ticari yük taşıyan tırların çıkışları da devam ediyor.
Kaynak : İHA

Suriye


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