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CHP'li Böke salayı ezan sandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ordu’nun Ulubey ilçesinde düzenlenen mitingde konuşurken bir kişinin vefatını haber veren sala okundu. Konuşmasına ara veren Böke, sela bitince "Allah kabul etsin" dedi.

Siyaset / 11 Nisan 2017 Salı 16:15
CHP'li Böke salayı ezan sandı
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Ordu'da partisi tarafından düzenlenen mitinglere katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Ulubey ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Böke, konuşması sırasında yakındaki camiden sela okunmaya başladı.

Böke, bunun üzerine konuşmasına ara verdi. Böke, sala okunurken otobüsün üzerinde meydandaki vatandaşları selamlarken yanındaki CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile sohbet etti. Bu sırada eski CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Böke'ye Orduspor atkısı taktı. Böke, sela bitince 'Allah kabul etsin' dedi ve konuşmasına devam etti.





Kaynak : İHA

MilletvekiliGenel Başkan YardımcısıChpSelin Sayek Böke


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