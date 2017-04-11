USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Çeyrek altın ve altın fiyatları 11.04.2017

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 150,7 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 248 liradan satılıyor.

Ekonomi / 11 Nisan 2017 Salı 14:08
Çeyrek altın ve altın fiyatları 11.04.2017

Dün 149,5 liraya kadar gerileyen gram altın, akşam saatlerinde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 150,4 liradan tamamladı.

Gram altın dün akşam saatlerinde başlayan yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve 150,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.009 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü 1.254,89 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.255 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan gram altında 150,2 lira seviyesinin destek, 150,9 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

DolarÇeyrek AltınGram AltınCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı