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Bu görüntüler ilk kez yayımlandı

Düşman işgalindeki Şanlıurfa’nın ham görüntüleri ilk kez yayımlandı.

Yaşam / 11 Nisan 2017 Salı 08:52
Bu görüntüler ilk kez yayımlandı
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Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kentin düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol alan 'Onikiler' olarak bilinen milis güçlerin yakınlarının ve kurtuluşa destek veren ailelerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen öncülüğünde verilen yemekte bir araya gelerek dedelerinin ilk kez yayımlanan Kurtuluş Savaşı görüntülerini izledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından bir restoranda, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü için organize edilen yemekte, kentin düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol alan Onikiler olarak bilinen milis güçlerinin yakınları ve kurtuluşa destek veren ailelerin temsilcileri bir araya geldi. Verilen yemek programında, 1935 yılında Genelkurmay Başkanlığınca çekilen, çoğunluğu kentin kurtuluşuna katılanların yer aldığı gösterinin videosu yayımlandı. Balıklıgöl'ün çeşitli bölgelerinde çekilen detaylarla başlayan görüntülerde, dönemin milis güçlerinin Onikiler olarak bilinen kişilerin önderliğinde, kentin çeşitli yerlerini ele geçirmesi yer alıyor.

Yemek etkinliğine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş sürecinin gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini vurgulayarak büyük çabalar sonucu görüntülere ulaştıklarını söyledi.

Önen, o dönemde yaşanan savaşta milletin birliğine, dirliğine şu an için çok ihtiyacın olduğunu belirtti.

Görüntülerin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkla buluşacağı meydanda da gösterilmesi bekleniyor.


Kaynak : İHA

Kurtuluş SavaşıAbdülkadir Emin ÖnenCumhurbaşkanıGenelkurmay


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