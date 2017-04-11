Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund'un stada hareketi sırasında 3 patlama oldu. İlk belirlemelere göre Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.
Almanya'da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınında 3 patlama meydana geldi.
Maç için yola çıkan Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün yakınında meydana gelen patlamada Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.
'3 PATLAMA MEYDANA GELDİ'
Alman emniyeti, takım otobüsüne yakın 3 bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti.
BORUSSIA DORTMUND'DAN AÇIKLAMA
Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz' denildi.
BORUSSIA DORTMUND-MONACO KARŞILAŞMASI ERTELENDİ
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle Türkiye saatine göre yarın 19.45'e ertelendi.