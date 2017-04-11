Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund'un stada hareketi sırasında 3 patlama oldu. İlk belirlemelere göre Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.