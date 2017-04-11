USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund'un stada hareketi sırasında 3 patlama oldu. İlk belirlemelere göre Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 21:02
Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Almanya'da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınında 3 patlama meydana geldi.

Maç için yola çıkan Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün yakınında meydana gelen patlamada Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.



'3 PATLAMA MEYDANA GELDİ'
Alman emniyeti, takım otobüsüne yakın 3 bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti.

BORUSSIA DORTMUND'DAN AÇIKLAMA
Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz' denildi.

BORUSSIA DORTMUND-MONACO KARŞILAŞMASI ERTELENDİ
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle Türkiye saatine göre yarın 19.45'e ertelendi.
 

UefaBorussia DortmundTakım OtobüsüPatlama AnıMonaco


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı