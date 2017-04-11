Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı 2'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi Sarıyer Mahallesi, Şeyh Mahallesi, Hisar Deresi ve İsimsiz Dere yataklarında ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-12' operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.



Operasyon kapsamında EYP ile tuzaklanan iki sığınağın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Sığınaklarda 1 RPG-7 roketatar, 1 PKMS makinalı tüfek, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 460 gram plastik A4 patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı düzenek, 65 adet elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitil, 5 metre saniyeli fitil, 17 adet tol serisi el yapımı alıcı-verici devre, 12 adet fabrikasyon yapımı Alphafire EYP alıcı-verici, 2 adet EYP verici devresi, 4 adet elektronik devre kartı, bin 300 adet AK-47 kaleşnikof mermisi, 3 bin 200 adet PKMS bixi mermisi, 4 adet anti tank roketatar mühimmatı, 1 adet anti personel roketatar mermisi, 5 adet roketatar sevk fişeği, 35 adet 5.56 m-16 mermisi, (3 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet lehim makinası ve lehim, 1 kilogram gresyağı, 1 adet renkli puşi, 2 adet jelikan bidon, 3 kilogram tuz, 1 kilogram un, 1 adet rulo streç film, 1 adet not defteri, 1 adet kürek ele geçirilmiştir” denildi.



Açıklamada ayrıca, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Kaynak : İHA