Beyin sağlığı ve hafıza için besin önerileri

Bir insanın ömrü boyunca belki de her an bazı şeyleri öğrenmek ve bazı şeyleri unutmak şeklinde beynini kullanmakta olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, “Burada önemli olan öğrenmenin kolaylaştırılması ve unutmanın zorlaştırılması ile mümkün olan en çok bilgiyi hafızada tutmaktır. Hafızayı güçlendirmek ise insanın elindedir. Özellikle beyin jimnastiği yapmak, yani kitap okuma alışkanlığı kazanmak, lisan (dil) öğrenmek, aritmatik (matematik) problemleri çözmek ve bulmaca çözmek gündelik hayatta basitçe yapılabilecek aktivitelerdir“ dedi.



Bir diğer önemli konunun ise beslenme olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Beyin sağlığı ve hafıza için faydalı besinlerden tüketmek yani; B12 vitamininden zengin deniz ve tatlı su mahsülleri (alabalık, somon balığı, deniz balığı), et ve kümes hayvanlarının tüketimi, folat (beyin ve omurilik gelişimi için gerekli vitamin) bakımından zengin olan fasülye, bezelye, ıspanak, şalgam, portakal tüketimi, yaban mersini, yumurta, yeşil çay (flavonoid yani antioksidan), ceviz (polifenol içerir) ilk akla gelenlerdir. Tabi ki sigara ve alkolden uzak durma, stressiz hayat, egzersiz ve düzenli uyku alışkanlığı da beyin sağlığı için vazgeçilmezlerdir“ diye konuştu.



Doç. Dr. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



“Bunun dışında beyin veya omurilik ile ilgili bir sağlık problemi yaşayanların mutlaka tecrübeli bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına başvurması yapılabilecek en akılcı davranış olacaktır. Beyin sağlığı toplumsal bir konu olup, halk sağlığı açısından da son derece önemlidir. Sağlıklı, üretken ve gelişen bir toplum için son derece gereklidir. Bu anlamlı gün vesilesi ile herkese sağlam bir beyin ve sağlıklı bir hayat dilerim.“ Kaynak : İHA